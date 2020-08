Unidade por Casalonga en Teo sempre que o bipartito informe antes

O pleno extraordinario celebrado en Teo pola reunión do alcalde e a edil de Urbanismo cos responsables de Toysal acadou o compromiso da maioría da Corporación (os partidos da oposición, PP e BNG) para ir da man contra a posibilidade de que esa empresa restaure a canteira da Casalonga con lodos cheirentos. Pero, iso sí, tanto populares coma nacionalistas advertiron ao rexedor para que informe antes deses contactos.

Deste xeito, José Manuel Guerra, líder do PP (7 de 17 edís) amosaba a súa satisfación porque o alcalde admitise “melloras na situación”, o que considera “un recoñecemento ás xestións feitas pola Xunta”. De calquer xeito, tamén especulou con que non se informara da reunión ata que forzou a oposición o citado pleno porque, ao parecer, “non se dixo nada significativo nela”. Tamén suliñou ao rematar a sesión a súa sorpresa porque o rexedor “manifestou o seu convencemento de que aos teenses lles preocupa máis a situación do Rei Emérito que Toysal”.

A súa vez, o portavoz do BNG (dous concelleiross), Manuel Anxo Fernández Baz, aportaba que “as explicacións foron deliberadamente confusas, e o alcalde afirmaba que non entendía cal era o obxectivo da reunión e que seguimos na mesma situación; nun discurso resignado, no que xa se deixa ver que haberá vertedoiro, confórmase con que non veñan materiais de fóra”, indicou. Tamén aportaba que na reunión do pasado 24 de xullo quedou claro “que a concesión non esta caducada e que a explotación implica necesariamente a restauración”, e animou ao Concello a pedir a caducidade e ir a un contencioso.