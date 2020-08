Unión de forzas das orquestras para intentar recuperar o verán

A cultura e a música en directo son algúns dos sectores que máis están a notar a inactividade debido á crise sanitaria. Os meses estivais galegos, que acostuman a estar caracterizados polas numerosas verbenas e festas nos pobos, quedaron este ano envoltos no silencio que supuxo a cancelación da meirande parte dos eventos, e con eles as xiras das orquestras. Son elas, que se nutren desta estación, as que están sufrindo en maior medida o parón, e as que teñen que buscar novos xeitos de chegar ao público.

É o caso das archicoñecidas Combo Dominicano e Panorama, que acaban de lanzar unha canción propia que está a causar furor nas redes: La Manivela. Esta colaboración, explica o director musical da orquestra canaria, Cirano Núñez, é unha mostra da “necesidad de unión” nestes duros momentos para o sector, unha posta en conxunto das súas forzas “para empujar juntos” que “está dando sus frutos”. É unha colaboración inédita entre orquestras en Galicia, conta, “porque aunque nosotros seamos de Canarias, nos consideramos también orquesta de la verbena gallega”, e coa que tentaban “llegar a nuestro público de alguna manera”.

Sen ter posibilidade de tocar en directo, as plataformas dixitais convértense “en el único modo que tienen nuestros seguidores de vernos”. Algo, explica, novo para eles, que “siempre hemos contado con el empuje de los directos para dar a conocer nuestras canciones nuevas”. E esta necesidade de empregar outros medios para manter a actividade tivo, finalmente, uns resultados moi positivos. “Fue toda una sorpresa”, comenta Núñez, “nunca habíamos tenido un vídeo en tendencias”. E é que, en cuestión de días, La Manivela situouse no posto 35 das listas de You Tube e aglutina xa máis de 60 mil visualizacións.

Unha alternativa ao modelo ao que están acostumadas as orquestras, pero dagún xeito esperable, porque non teñen outra fonte de ingresos. “Es imposible plantear actuaciones en directo con las condiciones sanitarias necesarias”, explica o director musical do Combo Dominicano, “pero sí que hemos tenido algunha actuación en televisión”, que é ao que se reduce a súa actividade nestes meses. Meses que se supón que son os que reportan beneficios para todo o ano, aínda que desta quenda non foi así.

“Estamos esperanzados de que el año que viene la situación esté controlada”, continúa, “porque sino va a ser más de un año sin trabajar y nos veríamos abocados a la extinción de las orquestas y las verbenas. ¿Qué empresa aguanta más de un año cerrada?”. Sin duda, unha situación que ademais da incertume, está a ser moi complicada para o sector. Pero añade que “esto es lo único que podemos hacer, seguir haciendo música”.

Un gremio que tivo moitos problemas para acceder ás axudas e aos ERTES durante o confinamento polas “pecuiaridades del sector”, como lamenta Cirano Núñez. “Nos pilló en el peor momento, preparando la temporada”, explica, “y muy pocos músicos pudieron calificar para recibir las ayudas”. Asociacións e oficinas de verbenas de Galicia, como expón, pedíronlle por este motivo á Xunta “que no nos deje atrás”, con esperanza de que o sector poida recuperarse. E insiste, “nosotros fuimos los primeros en parar y seremos los últimos en volver”.

Finalmente, dende a orquestra queren agradecer á audiencia o apoio que están a recibr. “Eso nos inspira a seguir trabajando y tirando para adelante”, explica Cirano Núñez, nuns tempos nos que só queda “seguir creando y confiar en que todo va a pasar”.