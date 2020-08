Usuarios da UAD farán os sinais para a illa de Sálvora

Ribeira. Por cuarto verán consecutivo, usuarios da Unidade de Asistencia a Drogodependencias (UAD) de Ribeira, alumnos do seu taller de carpintería, viaxarán á illa de Sálvora para realizar traballos en beneficio da comunidade. Así, se nas anteriores edicións se encargaron da restauración dunha dorna e unha embarcación auxiliar situadas no pazo da illa, nesta ocasión incidirán na mellora da sinalética do enclave a través da construción con madeira tallada de 30 carteis cos seus correspondentes pivotes que serán instalados en camiños, sendeiros e areais.

Así mesmo, substituirán a deteriorada escaleira de pedra conducente á praia do Almacén por outra feita en madeira, incluído os pasamáns.

A actividade terá lugar entre o martes 25 e o martes 1. Por condicionantes relacionados coa covid-19 serán seis os alumnos que se despracen (menos que en edicións anteriores) acompañados do seu profesor, Manuel Casais.

Ademais, como novidade, os alimentos cos que se nutrirán durante a súa estancia en Sálvora van estar cociñados polos alumnos e alumnas do obradoiro formativo de hostalería O Pote, que se está desenvolvendo nas instalacións do mercado municipal de abastos de Ribeira. s. s.