Valga agasalla a Regina Grela Fernández ao entrar no clube dos centenarios do concello

Valga. Acompañada de familiares e membros da Corporación municipal, a veciña de Coto (na parroquia de Campaña) Regina Grela Fernández entrou o pasado luns no clube de centenarios do Concello de Valga. E o día en que cumpría os 100 anos Regina recibiu a visita do alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, e das concelleiras Begoña Piñeiro e Carmen Gómez para felicitala e entregarlle uns agasallos.

Os representantes municipais entregáronlle, en nome de todos os valgueses, unha placa conmemorativa na que está gravada a lenda “O Concello de Valga a Regina Grela Fernández no día en que cumpre os 100 anos”. Tamén lle regalaron á homenaxeada un ramo de rosas e unha tarta para celebrar o aniversario cos seus familiares e amigos.

Regina Grela Fernández ten unha filla, catro netos e seis bisnetos. Segundo conta, sae todos os días, cando o tempo o permite, polos arredores da súa vivenda e unha das súas grandes afeccións é ir de paseo en coche. Cun século de vida recén cumprido, mantén o seu espírito optimista e positivo.

Traballou máis de 20 anos na desaparecida fábrica de cerámica Novo y Sierra, na que as mulleres tiñan atribuídas as tarefas de colocar os ladrillos arredor do forno para secalos e carrexar a leña para avivar o lume.

A centenaria lembra aínda o sistema de funicular que a empresa utilizaba para trasladar o material ata o río Ulla e que agora o Concello está tratando de recuperar.

Sobre elo, Regina relata habitualmente aos seus familiares como o ladrillo se metía nas vagonetas na fábrica e se levaba “polo aire” ata o porto existente no río Ulla para cargalo en barcos. m. rendueles