Valga deixará de ingresar 148.000 euros dos Tributos do Estado

Valga. O Concello de Valga deixará de percibir este ano 148.792,31 euros da súa participación nos Tributos do Estado. Así o informou o alcalde, José María Bello Maneiro, no pleno ordinario celebrado esta semana en resposta a unha pregunta do grupo socialista sobre a tesourería municipal.

“Situacións coma esta foron as que obrigaron ao Concello a concertar, en decembro pasado, unha operación de tesourería por valor de 630.000 euros”, dixo o rexedor. Asi mesmo explicou que en decembro de 2019 o Concello tiña pendente de ingresar da Deputación de Pontevedra e da Xunta 1.005.230,81 euros, correspondentes a diversas obras e subvencións. Por iso, e dado que o Estado obriga a pagar aos provedores nun prazo máximo de 30 días, o goberno local decidiu actuar con previsión e concertar a operación de tesourería para evitar posibles impagos.

Esta operación quedará liquidada en decembro deste ano, avanzou Maneiro, pero se fose necesario por continuar os impagos doutras administracións, o Concello está disposto a concertar unha nova operación. “O gasto que lle representa ao Concello é de apenas 300 euros, e por esa pequena cantidade non imos deixar de cumprir cos nosos provedores e traballadores”, recalcou.

Na sesión plenaria tamén se realizou o sorteo das mesas para as eleccións autonómicas de xullo e debateuse unha moción do grupo socialista relativa á pandemia do covid-19. arca