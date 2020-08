Vedra acomete obras urxentes nos centros educativos do municipio

Vedra. O Concello de Vedra está a aproveitar a época estival para levar a cabo varias obras urxentes nos centros escolares do municipio. Atendendo ás peticións dos propios colexios, poranse en marcha distintos traballos de mantemento en todos eles. No CPI de Vedra, unha vez rematadas as obras da nova ampliación acometidas pola

Xunta de Galicia, este verán o Concello está a centrarase no lavado exterior dun dos edificios preexistentes.

No CEIP Ortigueira eliminouse a antiga sala de caldeiras para a ampliación do ximnasio, tamén se está a mellorar e adaptar a entrada do edificio antigo e vaise culminar a cuberta e mellorar o soportal, ao tempo que se acometen diferentes accións para eliminar deficiencias no patio e no muro da dita instalación escolar.

E, por último, nas tres unitarias do CRA Boqueixón-Vedra Neira Vilas nas parroquias de San Miguel, San Xián e San Fins, están realizándose diferentes labores de mantemento solicitados polos propios centros.

En definitiva, o goberno local trata de poñer a punto todos as instalacións para que o alumnado poida desfrutar dunhas mellores condicións á volta. A.P.