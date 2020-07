Vedra dá a benvida á tempada estival cunha clase de ioga

Chega o mes de xullo e con el, o Concello de Vedra arranca a súa iniciativa Pasatempo de Verán. Unhas actividades que estarán este ano moi orientadas ao exterior, como medida preventiva fronte ao covid. Onte o municipio amencía cunha sesión de ioga, que a pesar de que estaba nun principio destinada a facerse na área recreativa de Agronovo, tivo que cambiarse para o pavillón municipal a causa do mal tempo.

A clase matinal foi recibida polos vedreses con gran éxito, dado que se cubriron practicamente a totalidade das prazas: catorce das quince que se propuxeron. Á noitiña o Concello desenvolveu tamén outra actividade. Foi unha actuación teatral chamada Camiño da Feira, da compañía A Cova das Letras. As propostas continuarán durante os meses de xullo e agosto. A próxima será un curso de pintura paisaxística mañá pola mañá, e na mesma xornada, pero pola noite, tocarán monólogos con Pablo Chichas. O día 4 repetirase sesión de ioga e o 7 tocará a actividade de baile deportivo.

Pero non só comezaba onte en Vedra o programa Pasatempo de Verán, senón que ademais abría as súas portas a piscina municipal, que estará dispoñible todos os días de 16.00 a 21.00 horas. A compra de entradas e bonos de baños farase con tarxeta a través da páxina www.concellodevedra.es ou directamente na páxina www.piscinavedra.com. O aforo está limitado a cincuenta persoas ao día, con ánimo de manter a seguridade. Ademais, advirten dende o Concello, reforzouse a limpeza, delimitáronse as zonas de toalla e controlarase o acceso ás instalacións.

Por certo que tamén deu inicio a ludoteca, que “terá un carácter de servizo de conciliación moito máis marcado que noutras ocasións, con só vinte persoas usuarias”, apuntan dende o goberno local. Desenvolveranse nas instalacións do CPI de Vedra “para poder cumprir máis facilmente as recomendacións sanitarias”, puntualizan.