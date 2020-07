Vedra fará unha noitiña de escalada e unha ruta en piragua polo Ulla

Vedra. Dende o pasado 1 de xullo e ata finais de agosto Vedra acolle unha completa programación de actividades, que percorre as doce parroquias municipais con propostas para todas as idades e para todos os gustos. As iniciativas e os espectáculos deste proxecto son de pequeno formato, con control do límite de aforo, respectando a distancia entre persoas e as medidas hixiénico-sanitarias.

Con elas “búscase recuperar a confianza para que a veciñanza asista presencialmente ás actividades culturais e o faga nos seus espazos, na súa contorna”, indican fontes municipais. A aposta está a ter boa acollida entre a veciñanza, que participa en iniciativas como teatro, ioga, bailoterapia, cine, obradoiros infantís... As previsións son igual de boas para actividades como a escalada ou o descenso en piragua no Ulla, que terán lugar esta fin de semana, e para as que aínda quedan algunhas prazas dispoñibles.

Unha das novidades é que toda a programación require inscrición previa a través da páxina web municipal www.concellodevedra.es. O prazo de reservas de cada unha abre cinco días antes da mesma (é dicir que se unha se realiza o 15 de xullo, o seu prazo se abriría o 10 de xullo).

“A programación completa pódese ver en dita web, ademais xa foi repartida nos domicilios vedreses a través do Boletín Informativo Municipal que mensualmente informa das novidades á veciñanza”, lembran dende o goberno local.

Pasatempo de Verán, que así se denomina o programa, continuará durante todo este mes e o vindeiro. Non faltarán, a parte das accións máis deportivas da mañá, obradoiros pola tarde de decoración de camisetas, manualidades creativas, xogos musicais e xincanas. Xa cara a noite organizaranse concertos, sesións de cine infantil, talleres de pintura paisaxística, rutas en bicicleta e incluso unha andaina musical pola Vía da Prata.

Dende o goberno local animan a participar en calquera da ampla variedade de propostas e lembran que en caso de mal tempo, se farán en interior as actividades, o que se comunicará con suficiente antelación. A.P.