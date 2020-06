Vedra fomentará a través da rede o comercio local

Vedra. O Concello de Vedra traballa nunha campaña de posta en valor do comercio local que sairá á luz nas vindeiras semanas. Tras dous meses de peche pola crise do covid-19 unha das prioridades foi a búsqueda de proxectos que puxeran en valor os negocios locais, din desde o goberno municipal. A renovación da guía Merca en Vedra e unha innovadora plataforma propia de venta online serán os piares da reactivación do comercio.

En Vedra non se descarta nada e unha guía de negocios xa consolidada como Merca en Vedra era unha base perfecta para esta nova etapa. Así, a guía, dispoñible na web do Concello, recibirá un impulso coa actualización do directorio de negocios, unha campaña de difusión e unha impresión en papel que será repartida polos domicilios da veciñanza.

O Concello destaca que a compra no comercio local beneficia a toda a vila, e mantén que orural ten unha oportunidade clara na venda online “pero precisa ter os seus propios recursos e non depender de terceiro”, aseguran as fontes. arca