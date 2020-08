Vedra sorteará mañá os vales para mercar nos establecementos locais

Vedra. Con ánimo de incentivar ó comercio local durante a nova normalidade, o Concello de Vedra puxo en marcha a campaña Hai Vedra, ti sumas, que se desenvolveu entre o pasado 1 de xullo e o 15 de agosto. Todos os clientes que mercaron nos negocios da vila recibiron vales de compra por cada gasto de 200 euros. En concreto repartíronse dez tickets de 100 euros, vinte de 50, cincuenta de 30 € e un cento de 20 euros. Por suposto, as cantidades deberán investirse nos establecementos vedreses.

Mañá é o día escollido para celebrar os sorteos, e farase ás 12.00 horas no salón de plenos do consistorio. Dende o goberno local lembran que os nomes dos gañadores serán publicados na páxina web e no Facebook municipal o vindeiro martes día 25.

A entrega dos vales terá lugar na casa do antigo Xulgado de Vedra o venres 28, de 10.00 a 14.00 e de 18.00 a 20.00 no caso dos de 100, os de 50 e os de 30 euros. O luns 31, en horario de 10.00 a 14.00 e de 18.00 a 20.00, entregaranse os tickets de compra de 100 euros. Dende o Concello lembran asimesmo que se poderán gastar entre setembro e outubro. “O gasto poderá realizarse en calquera negocio, servizo e sector, salvo en produtos de alimentación, xa que este viuse reforzado durante a crise sanitaria”, apuntan fontes municipais. A. P.