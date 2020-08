Veinte policías autonómicos protegen el Camino cada día

estamos no tempo, despois do parón obrigado pola covid-19, de volver a pór en valor o Camiño. Pero non só con accións como a de onte que, a pé de ruta, garanten que o itinerario é seguro: hai que vender a Vía Xubilar no Pino, pero tamén no resto de Europa e, por que non, noutros continentes. O paradóxico do tema é que ponse a disposición dos peregrinos un percorrido cuxos alicientes (paisaxes, gastronomía, cultura...) xa se xustifican por si mesmos con só amosar uns retratos e que, ademais, está aberto a todos os petos (pódese completar cada xornada con 30 €). Máis bondades? Pois sen dúbida, as súas xentes que, cando menos en Galicia, aprenderon que poden gabarse de país e gañar cartos ofertando uns servizos únicos.