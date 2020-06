Versión de ‘Fábrica da Luz’ da banda A Loba e a municipal da Estrada

A Estrada. A banda municipal da Estrada acaba de colgar na rede a súa última gravación. Trátase dunha espectacular versión de Fábrica de Luz, título do segundo CD da Banda A Loba, formación coa que colabora e que viu parada a súa xira en seco pola crise do covid-19. Os arranxos son do director Santiago Mella.

Foi Marcela Porto, integrante da Loba, quen recibiu o convite da agrupación estradense para facer este proxecto online durante o confinamento, gravando un vídeo conxunto no que cada músico facía a súa aportación desde a casa e que xa está colgado en YouTube. Para ela “foi emocionante xuntar estos dous mundos, o da banda na que entrei aos doce anos como percusionista, con este outro proxecto máis profesional”.

Segundo explican, a banda municipal da Estrada perseguía saír da súa zona de confort e gravar cun grupo galego actual, polo que se decantaron por esta formación. O vídeo do traballo está colgado, tamén, nos perfiles de Facebook dos grupos.

Desde a banda estradense explican que Fábrica de luz “é unha canción alegre, positiva... Moi acaída para estes tempos. Así foi que se converteu neste confinamento en banda sonora de múltiples vídeos de ánimo e mesmo dos aplausos das 20.00 horas en varios lugares da xeografía galega”. Na nosa banda, engaden, “entendemos a música como unha ferramenta de expresión”, sentencian. s. e.