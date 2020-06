Vimianzo presenta alegacións e pide á Xunta que faga o enlace do polígono

TERRA DE SONEIRA O Concello de Vimianzo presentou, en tempo e forma, as alegacións para que a Xunta de Galicia reconsidere o proxecto de ampliación do corredor de Costa da Morte no que “non ten en conta un enlace para o polígono industrial do municipio”. A alcaldesa, Mónica Rodríguez, dará conta hoxe, no pleno da Corporación local (9.30 horas, casa do concello), dun informe que redactou a administración local no que se recollen os puntos que confirman “a titularidade autonómica da estra, e polo tanto é competencia da mesma”, asegura. A rexedora solicitou tamén unha reunión cona conselleira de Infraestruturas para tratar de encauzar “unha problemática de interese xeral, e que afecta a moitas persoas que non só traballan e son de Vimianzo, tamén a outras moitas da Costa da Morte”.