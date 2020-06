Visións opostas sobre o alcance da presión tributaria para os ordenses

Ordes. O alcalde de Ordes, o popular José Luis Martínez, aprobou en solitario uns presupostos que, por 9.964.720 euros, medran un 6,4 % con respecto aos do pasado ano. E se na súa intervención de presentación Martínez Sanjurjo fixo fincapé na baixada do tipo do IBI de urbana e rústica ao 0,50 %, e unha participación nos tributos do estado conforme das entregas a conta previstas, dende o BNG rexeitaron a política tributaria municipal vehementemente.

Así, dende o BNG teñen claro que “os datos demostran que o PP levou a cabo unha suba brutal dos impostos nos últimos anos” ao comparar as recadacións de IBI rústica e urbana nos presupostos do ano 2016 cos actuais, cifrando a suba “nuns 410.000 €, é dicir un 20,32 % mais”. Vidal achacou esta situación “ás situacións de maioría absoluta do PP, apoiados nos tránsfugas procedentes de UxO no caso do mandato anterior”.

Seguindo cos ingresos de capital desas contas, proceden das aportacións do POS+, xunto con convenios, axudas e subvencións coa Xunta de Galicia. E no apartado de préstamos, unicamente figura a liña do POS+2020 pola contía total permitida de 331.273 €, que se dedicará a amortizar débeda bancaria.

Dende o goberno local anunciáronse, ademais, obras como a execución ao longo do que resta de ano da 2ª fase de beirarúas no Casal; completar as beirarúas en Montaos pola marxe dereita dende A Costa ata case o límite con Oroso; humanización e peatonalización do tramo da rúa do Muiño entre rúa Compostela e rúa do Parque Municipal e substitución da EDAR de Lavandeira por un bombeo.Tamén arranxaranse vías de acceso a Ceidón e levarase a traída dende a Reboira a Cabeza de Lobo. m.m.