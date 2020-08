Visitas teatralizadas, observación de aves e obradoiros en Cabana

Cabana. Un grupo de rapazas e rapaces de Cabana impulsaron a iniciativa Xuventude co Patrimonio co obxectivo de dinamizar e pór en valor a riqueza patrimonial do municipio a través de actividades culturais e lúdicas.

Onte tivo lugar unha delas. Yago Espasandín interpretou a Frei Martín Sarmiento nunha visita teatralizada que recreou o paso deste intelectual polo mosteiro de Canduas. Ademais, na Casa do Pendón, transformada en centro de interpretación do Anllóns, impartíronse obradoiros de educación medioambiental gratuítos para nenos e adultos.

O vindeiro sábado, día 29, terá lugar unha xornada de observación de aves no esteiro do Anllóns, ao carón do observatorio José Luís Rabuñal Patiño, na praia da Urixeira. Ademais impartirase un obradoiro de ilustración de paisaxe dirixido por Suso Corbeiro no devandito espazo.

O proxecto foi creado por Iria Costa, Tania Martínez, Yago Espasandín e Beatriz Romero. M. LAVANDEIRA