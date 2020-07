Vista de apelación contra a sentenza do caso da boqueixonesa Ana Enjamio

boqueixón. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acollerá este martes, día 7 de xullo, ás 11.00 horas, a vista de apelación contra a sentenza da sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que condenou, dacordo co veredito do Tribunal do Xurado, a 30 anos e catro meses de cárcere ao autor do asasinato dunha compañeira de traballo coa que o suxeito mantivera unha relación sentimental. O Tribunal do Xurado considerou acreditado que o acusado acabara ca vida da súa exparella e compañeira de traballo con aproximadamente 28 coiteladas, tras a cea de empresa á que ambos acudiron, “polo seu sentimento de machismo e de dominación sobre ela”. Así pois, foi declarado culpable de asasinato con aleivosía e ensañamento, acoso e vulneración da intimidade. paula pérez cantelar