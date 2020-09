Vivir entre fogones: de A Cochera a Casa Isolina

El restaurante Casa Isolina de Taragoña (Rianxo) es uno de esos establecimientos cargados de historia, ejemplo de supervivencia y de adaptación a los nuevos tiempos. Fundado hace 142 años, el negocio pasó por las manos de cuatro generaciones de la familia. Sin paréntesis. Quien maneja ahora su timón es quien lo lleva haciendo desde hace 45 años: José Manuel Otero Otero, el cocinero ante el que sucumbieron ilustres como el escritor Camilo José Cela, el arquitecto británico Norman Foster y su esposa Elena Ochoa, el cineasta Alejandro Amenábar, el periodista y aventurero Miguel de la Quadra Salcedo, el Marqués de Griñón... y, sobre todo, los vecinos y visitantes de cada día.

La historia de este local arranca en 1878 de la mano de Rosa y Manuel, los bisabuelos de José Manuel. Entonces se llamaba A Cochera porque, además de casa de comidas, era ultramarinos, hospedaje y panadería. El nombre procede del carruaje de caballos en el que repartían a diario el pan por la zona. “Eran tempos nos que aínda non había ponte e había que agardar a que baixase a marea para cruzar a Cespón”, señala José Manuel Otero.

La abuela Isolina tomó el relevo en 1896 y le puso su nombre al restaurante: Casa Isolina, el mismo de hoy y que heredó su hija, que también se llamaba Isolina, en 1948. Ella tomó las riendas de una casa en cuya fachada se conservan desde sus orígenes cuatro rombos esculpidos en piedra con un símbolo que, según Otero, la identificaban entonces como una posada en el Camino de Santiago. Pero, además, heredó las recetas familiares que le llegaron generación tras generación, y que también ella trasmitió a su hijo, José Manuel, cuando éste se puso al mando de los fogones con 18 años.

RAPE Á TARAGOÑESA. “Nunca fixen ningún curso de formación. Tampouco o necesitei, porque a miña escola foi a cociña de miña nai, da que aprendín todo o que sei. Iso si: lin moitos libros sobre cociña e gastronomía”, indica. También él heredó las recetas estrella de la casa: la empanada de huevos y chorizo, las Delicias da Casa (concha de vieira rellena de marisco), el rape á Tagaroñesa, las anchoas, el Bacalao á Isolina, la Caldeirada de Abadexo...

Su mayor éxito profesional fue haber sido elegido en el año 2000 como cocinero oficial de la Selección Española de Fútbol para la Eurocopa, en los Países Bajos.

“Foi unha experiencia impresionante que non podo esquecer. Instaleime nun complexo a 220 quilómetros de distancia de Ámsterdam, na localidade de Tegelen, donde estaba concentrada a selección española. Enviaron dende Galicia camións frigoríficos cargados con 900 quilos de carne, 300 quilos de peixe, conservas donadas por empresas do Barbanza... Todo produto galego de primeira calidade”, recuerda Otero, quien a punto estuvo también de ser convocado para el Mundial de Corea.

De su maestría a los fogones dieron buena cuenta aquellos días Hierro, Raúl, Mendieta... Y su profesionalidad quedó constatada también en el aspecto logístico cuando un día le encargaron una comida para 80 personas y, un par de horas antes, le anunciaron que serían 240.

En las paredes de su restaurante rianxeiro no hay fotos de celebridades. Y eso que pasaron y pasan bastantes. Sólo una: la de Cela, sus hermanos y otros dos miembros de su familia. “Decidín non poñer fotos de clientes famosos no local, porque todos querían que colgase as súas. Só deixei a de Cela... porque él era Premio Nobel”, dice José Manuel.

En 1997 recibió el premio Dolmen de Ouro al Mejor Restaurante, y en 2005, al Mejor Cocinero. En 2002 recibió la Xouba de Ouro.

ROQUE: LA ESPERANZA. Pero José Manuel dice estar enfilando ya la pista de retirada. Piensa hacerlo dentro de año y medio. Y, a falta de relevo generacional (una de sus hijas es bióloga y la otra, licenciada en Educación Social), el negocio cambiará probablemente de manos, porque, eso sí, ya hay tres personas que están muy interesadas en alquilar el restaurante.

Sin embargo, alberga una esperanza. Se llama Roque y tiene poco más de un mes de vida. Es su primer nieto y... “quen sabe se dentro de vinte ou trinta anos hai unha quinta xeración á fonte de Casa Isolina!”, exclama ilusionado este cocinero.