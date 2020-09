Volta a actividade o luns á Escola de Música de Valga

Valga . A Escola Municipal de Música de Valga retoma as clases a partir do vindeiro luns, 7 de setembro, despois de permanecer sen actividade dende a declaración do estado de alarma, no mes de marzo. O alcalde, José María Bello Maneiro, a concelleira responsable, Malena Isorna, e o director da escola, Manuel Villar, mantiveron no auditorio un encontro con familias e alumnos para explicarlles como se organizará o curso 2020-2021 e as medidas anti-Covid que se aplicarán para garantir a seguridade tanto do alumnado como do equipo docente de dito centro.

O persoal da escola realizará un control previo de covid-19 antes do inicio das clases e o Concello desinfectará as instalacións con ozono. Esta medida repetirase periodicamente. Na escola estableceranse unha porta de entrada e outra de saída. Antes de acceder tomarase a temperatura aos alumnos e aquel que supere os 37 graos non poderá asistir a clase, manténdose illado á espera de que algún familiar acuda a buscalo.

No centro será obrigatorio o uso da mascarilla excepto para tocar o instrumento, así como o lavado e gardar a distancia de seguridade. m. r.