Volve abrirse ó baño tras o episodio contaminante a praia dos Raposiños

A Pobra. O Concello da Pobra levantou onte a recomendación que fixera a veciños e visitantes de absterse do baño, temporalmente, na praia dos Raposiños, por un episodio de contaminación microbiolóxica na auga constatado nunha análise que se realizara o pasado 31 de agosto. No día de onte, a Consellería de Sanidade confirmou que a contraanálise practicada sobre o citado areal reflectiu uns datos nos cales os niveis volven ser os habituais, sen supoñer ningún perigo para a saúde dos bañistas que asisten a el.

Deste xeito, resultou ser un feito puntual producido pola vertedura de augas fecais, cuxa orixe se está investigando.

Estas análises efectúanse por parte da Administración autonómica dentro do programa de vixilancia sanitaria das zonas de baño en Galicia. Constitúen así unhas probas rutineiras coas que poder coñecer a calidade das augas e avaliar a súa evolución no tempo. Concretamente, na Pobra practícanse mostraxes en seis areais do municipio.

Cómpre lembrar que o cómputo total das análises realizadas na praia dos Raposiños propicia que a súa cualificación sexa “excelente”. Todos estes datos son públicos e poden ser consultados a través da web da Consellería de Sanidade, no apartado de Sanidade Ambiental. s. s.