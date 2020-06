Volven os campamentos para axudar a conciliar en Área

Chega a tempada de verán, e aínda que este ano os meses estivais van ser moi diferentes aos coñecidos ata o momento, volven os campamentos. A crise sanitaria que vivimos non impedirá que os concellos poñan en marcha nos meses de xullo e agosto os seus programas de actividades dirixidas especialmente aos máis pequenos. Algo que dende logo, dará un respiro aos pais que levan xa tres meses loitando para conciliar traballo e familia.

No Concello de Vedra, a Asociación Medioambiental Amabul organizará as actividades na contorna da casa das artes de San Fins de Sales. Do 6 ao 31 de xullo porá en marcha un campamento infantil chamado O bosque sensorial, e outro xuvenil: O bosque do lecer. Xa en agosto, do 3 ao 28, desenvolverá O bosque da cor e O bosque cultural. Os que desexen anotarse poderán obter máis datos no Facebook da Asociación e deberán enviar a ficha de inscrición a asoc.amabul@gmail.com .

O municipio boqueixanés ten aberto ata o vindeiro mércores, día 17, o prazo do Verán Activa. Ofrécense un total de 50 prazas por quincena para nenos e nenas de 3 a 12 anos empadroados no Concello para os meses de xullo e agosto en horario de mañá. As familias interesadas poderán conseguir a ficha na web municipal e deberán enviala cuberta a través da sede electrónica, ao correo cultura@boqueixon.com; ou poderan facelo de forma presencial na casa consistorial, collendo cita previa no 981 513 115. Unha vez rematado o prazo de inscrición, publicarase na web municipal a lista provisional de admitidos e excluídos. Ames, pola súa parte, abre mañá a posibilidade de anotarse no seu programa de campamentos municipais, a través do cal ofertan 252 prazas repartidas entre nove diferentes que se desenvolverán do 6 de xullo ao 5 de setembro. A preinscrición para este servizo realizarase enviando un correo electrónico a auladanatureza@concellodeames.gal no caso dos campamentos de educación primaria e a omix@concellodeames.gal para os de secundaria e bacharelato. Os impresoso atoparanse na páxina web.

Tamén o municipio de Trazo porá en marcha un programa lúdico nos vindeiros meses. Está dirixido a cativos dende 4º de Infantil a 6º de Primaria e hai que apuntarse antes do 21. Dende o goberno local informan de que serán de balde, con ánimo de axudar por mor da crise do covid-19. Para conseguir as solicitudes haberá que dirixirse ao departamento de Servizos Sociais (981 68 90 01).

Os municipios de Costa da Morte non se quedan atrás á hora de facilitar a conciliación. Cee ten programadas sesións de entretemento para os pequenos de entre 3 e 10 anos, que pertenzan a familias monoporatentais, cuxos pais traballen fóra da casa, ou teñan persoas dependendentes ao seu cargo; que asistan a cursos de formación ou que se atopen en risco de exclusión. A preinscripcion deberá facerse antes do día 24 no Centro de Información ás Mulleres.

A Laracha abre hoxe as inscricións nos dous servizos municipais de axuda á conciliación, que se prestan a través do Programa Harmoniza ás persoas que teñen ao seu cargo nenos de entre 3 e 12 anos. Pola súa banda, Corcubión permite coller sitio no seu concilia ata o 26 de xuño, e vai destinado aos menores de 4 de Infantil a 6º de Primaria. Tamén en Camariñas se programaron actividades para a cativada nos meses estivais. Iso sí, dende o propio goberno local advierten de que o desenvolvemento queda supeditado á actual situación.