Xallas lidera las contrataciones con el plan de empleo provincial

aínda non somos quen de estimar a repercusión que vai ter esta pandemia na economía e, correlativamente, no emprego, pero xa lles digo eu que a que se nos vén encima será de película (de medo). Dito isto, tamén estou certo de que a cousa mellorará coa chegada de vacina e incluso antes, se nos tomamos en serio a quen invitamos ao cumpreanos e cando poñer a máscara. Os tempos son os que son, e calquer axuda vai vir de marabilla. A Deputación reaccionou, e medraron as subvencións, aínda que ao mellor deberían de facelo máis... e volvo coa teima de sempre: que tal recurtar o que se deriva a gasto corrente nos planes de obras –xa sei que son para obras e servizos, pero o que a xente demanda son actuacións– e cedelo ao PEL?