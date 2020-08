Xornada de limpeza e un recital poético en Muxía

COSTA DA MORTE. As asociacións Comarea e Mar de Fábula convocaron para o domingo, día 23, un novo encontro co mar no coído de Cuño (Muxía). Aseguran que será un acto de “solidariedade e desagravio ao mar”. A iniciativa contempla a recollida do lixo mariño espallado entre os bolos “para que non volva contaminar as augas”. Despois haberá un recital poético a cargo de todas as persoas que desexen participar e o acto complementarase con música. Para rematar a xornada os asistentes participarán nun picnic de confraternidade. Cada participante deberá levar a súa bebida e provisións. Requírese levar máscara de protección de coronavirus e recoméndase levar luvas de traballo e calzado axeitado. É preciso inscribirse aportando o nome, apelidos e o número do DNI a través do correo electrónico info@mardefabula.es ou ben chamando por teléfono ao número 608 609 042. O Concello de Muxía ofrecerá apoio loxístico.