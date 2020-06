Zas repartiu 400 máscaras na feira

terra de soneira. Co obxectivo de revitalizar o tecido comercial e hostaleiro, así como as feiras do municipio, o Concello de Zas repartiu unhas 400 máscaras entre as persoas que acudiron á tradicional feira de Baio. Foron entregadas a aqueles asistentes que presentaban un ticket de calquera compra realizada nalgún local comercial da vila ou nos propios postos. Ademais, membros de Protección Civil controlaron o cumprimento das novas condicións de seguridade tanto por parte dos vendedores como dos compradores. O Plan de Revitalización da Economía Local de Zas tamén inclúe unha primeira liña de axudas a autónomos, dotada con 150.000 euros, que se aprobará esta semana.