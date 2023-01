24 horas de Compostela

muestra. Utópicas. Arte e Territorio, é un proxecto producido polo Auditorio de Galicia e deseñado e coordinado por 7H Cooperativa Cultural que reivindica a importancia da cultura para fomentar vínculos comunitarios seguindo o formato dos laboratorios cidadáns. O proxecto comezou en marzo propoñendo unha convocatoria de ideas aberta á cidadanía a que se presentaron trinta propostas das que foron cinco as seleccionadas. O obxectivo é situar á cidadanía de Compostela no centro da produción artística e comisarial e converter a institución nun lugar de participación, pensamento e acción cultural. As candidaturas seleccionadas foron: Corpos en resistencia (Michele Alesi, Vicky Campoamor, Laura Caneira, Martha Franco Pinilla, Saya Mohamed Matar, Yamini T. Prabhu Barretto, Lorena Relión Ortiz, Yara Rodríguez Gómez e Aranxa Vicens), Libros que fan barrio (Verónica Álvarez, Sofía Caamaño Deus, Lucía Dapena Barba, Ana Gil Rodríguez, Julia Sánchez-Biezma, Lucía Santiago Sanmiguel, Mariana Senín Santiago e Mercedes Vázquez Bertomeu), Percorrendo a memoria (Martín Agrelo Janza, Cristina Bandín Potel, Content(a) me tienes, Lucía Escrigas, Rosalía Macías Tarrío e Giovanna Olivetti Rodrigues), Na procura de un bosque (Elena Cacabelos, Comba Campoi, Ana Fernández, Sara Murados, Vanesa Sánchez Villaverde e Mirari Urruzola) e Rúas da memoria, unha das que máis olladas está atraendo, obra de Natalia Agraso Fábregas, Julia González Yánez, Raquel López Fernández e a exconcelleira santiaguesa Encarna Otero.

Rúas da memoria é un laboratorio de investigación, transmisión e difusión do traballo feminino na industria compostelá que nace dentro de Utópicas como resposta a un baleiro: a ausencia de mulleres no relato sobre a memoria económica da cidade. Tras un proceso de reflexión e investigación documental que evidenciou os paralelismos entre a destrución material, a arquitectónica das fábricas e o descoñecemento sobre o papel das mulleres nelas, as integrantes deste equipo realizaron encontros e entrevistas grupais a un grupo de traballadoras de Cuétara, Leyla Española e Manufacturas Geyfe, empresas representativas dos diferentes espazos fabrís xa desaparecidos con maioría feminina no seu cadro de persoal. As súas testemuñas, memoria viva dun capítulo esquecido do noso pasado, permitiron comezar a elaborar un relato, que pretende ser o primeiro paso dun proceso encamiñado á recuperación e reivindicación da historia de cada unha delas. Este e os demais proxectos poden visitarse durante a presente semana.