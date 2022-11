24 horas de Compostela

literatura. Doce mestres sen discípulo (ecos actuais do pensamento filosófico e literario) vuelve al ruedo hoy en la Fundación y Museo Eugenio Granell. La idea de este curso es estudiar doce figuras del pensamiento que siguen siendo muy actuales. Casi todas ellas están relacionadas con las vanguardias del pasado siglo y con las urgencias éticas del actual. No obstante, se estudian estas figuras al margen de las respectivas “escuelas” que crearon. Los discípulos son una consecuencia inevitable del impacto de un pensamiento vigoroso, pero a la vez una fuente que convierte en otro canon más lo que nació de modo original, de una vida que pensó de nuevo la inmediatez común. Cambiando la imagen que teníamos del presente, los clásicos lo son por lo que hicieron, no solo por lo que dijeron. Como hablamos de pensamiento, en el solo de “Filosofía”, podemos incluir a figuras como Freud, Lacan, Clarice Lispector y otros “intrusos” que son pensadores cardinales del Occidente contemporáneo.

Las sesiones son muy interactivas, con una duración de hora y media. Cada taller incluye un texto previo con una propuesta de lectura, unas preguntas iniciales para los inscritos y cuestiones destacadas, más un listado de obras principales y material audiovisual ilustrativo. Cada sesión comienza con una presentación breve, sencilla y provocadora de 45 minutos, seguida de la discusión más abierta posible. El coordinador del taller se compromete a corregir y devolver los comentarios escritos que los matriculados quieran hacer sobre los autores que sean.

Tras las dos primeras jornadas, celebradas el 19 y 26 de octubre y en las que los personajes principales fueron Sigmund Freud y Ludwig Wittgenstein, hoy la protagonistas será Simone Weil, en un evento que comenzará a las 18.00 horas.

A esta sesión le seguirán nueve más, que estarán enfocadas en los siguientes actores: Walter Benjamin, Hannah Arendt, María Zambrano, Jacques Lacan, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Alain Badiou, Giorgio Agamben y Clarice Lispector.