24 horas de compostela

espectáculo. O Grupo de teatro do Seminario Menor, formado por profesores, familias e alumnos (antigos e actuais), enfráscase na representación dunha obra de teatro que vai perfeccionando ao longo do curso para ofrecer tamén varias sesións en aberto para outros colexios e cantos se queiran achegar. De entre todas elas, resalta a que terá lugar no día de maña, primeiro de xuño, ás 18.30 horas, no salón de actos do propio Seminario. A colaboración solidaria consiste na recollida de alimentos, destinados a institucións benéficas da cidade. A obra escollida nesta ocasión será A volta ao mundo en 80 días. v.álvarez