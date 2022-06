24 horas de compostela

ciencia. A entrega de diplomas a case un cento de alumnas e alumnos que participaron no Bacharelato de Excelencia STEMBach 2022 serviu onte, na Facultade de Filoloxía, de colofón a esta experiencia que promove a vocación do alumnado cara a investigación científica e tecnolóxica e permite unha conexión directa co ensino universitario. O acto estivo presidido polo reitor Antonio López. O STEMbach ten unha duración de dous cursos académicos e pode incorporarse a el o alumnado de calquera das modalidades de Bacharelato.