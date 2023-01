24 horas de Compostela

películas. O Cineclube de Compostela continúa co seu ciclo Ben de arquivo sobre material reutilizado cun programa duplo no que se poderá ver Restos humanos (Human Remains, EUA-Dinamarca, 1998), onde Jay Rosenblatt resignifica a metraxe doméstica de figuras históricas do século XX; e Kuxa Kanema: O nacemento do cinema (Kuxa Kanema: O Nascimento do Cinema, Mozambique-Portugal, 2003), realizado por Margarida Cardoso co material dos noticiarios mozambicanos dos primeiros anos da independencia. A proxección terá lugar, como é habitual, ás 21.30 horas no CS O Pichel (Santa Clara, 21).

Destaca especialmente a segunda película, e conta coa seguinte sinopse: “A primeira acción cultural do governo mozambicano logo da independencia foi a creación do Instituto Nacional de Cinema. O novo presidente, Samora Machel, tiña especial conciencia do poder da imaxe e de como utilizala para construir unha nova nación socialista. Para iso, as unidades de cinema móbil mostrarán por todo o país a produción máis popular do instituto: o xornal cinematográfico Kuxa Kanema. Trinta anos máis tarde, cunha república de Mozambique que xa non é “popular”, Margarida Cardoso recupera aqueles noticiarios en Kuxa Kanema: O nacemento do cinema para abordar o acceso desa nación a retratarse e verse retratada. Que papel pode ter o cinema na reconstrucción dos valores culturais? Que papel na súa destrución?”. Pola outra banda, Restos humanos é un filme inquietante que parte da idea de Hannah Arendt da banalidade do mal para crear retratos íntimos de cinco dictadores do século XX: Adolf Hitler, Benito Mussolini, Iósif Stalin, Francisco Franco e Mao Tse Tung. Nado en 1955 en Nova York, Jay Rosenblatt estudou Literatura e Psicoloxía e, tras apuntarse a un curso de super-8, namorou do cinema. A partir dos 80, converteuse nun cineasta recoñecido internacionalmente, cunha filmografía centrada no uso da metraxe encontrada e a exploración das nosas características emocionais e psicolóxicas máis profundas.

Margarida Cardoso naceu en 1963 en Tomar, pero con só tres anos foi vivir a Mozambique, onde residiría até a independencia. Estudou Imaxe e Comunicación na Escola Artística António Arroio de Lisboa, tras o que comeza a traballar no cinema, tanto en Portugal como posteriormente en Francia, como fotógrafa e asistente de dirección.