24 horas de compostela

CHUS. Con motivo da celebración do Día Mundial do Ictus, Sarela terá hoxe, entre as 10.00 e as 13.00 horas, unha mesa informativa no Hospital Clínico de Santiago que estará atendida por persoas con dano cerebral e profesionais da entidade. Sarela informará sobre os hábitos de vida saudables que axudan a previr o ictus. Segundo a Sociedade Española de Neuroloxía (SEN) o 80% dos ictus poderían evitarse con medidas cerebrosaudables como deixar de fumar ou limitar o consumo de alcohol. ecg