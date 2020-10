24 horas de compostela

FESTIVAL DE CINE. Ya está aquí, hoy empieza la 17.ª edición del Festival Internacional de cine Curtocircuíto. Así, desde hoy y hasta el próximo día 11 de este mes, el ciclo convertirá Santiago en el lugar de encuentro de la comunidad audiovisual internacional. Un año más, está programada una selecta propuesta de contenidos que buscan visibilizar las últimas tendencias cinematográficas a nivel internacional. En este sentido, el festival sigue apostando por una propuesta arriesgada, contemporánea y que, pese a las dificultades que supone seguir los protocolos anticovid, volverá a reunir en un mismo ciclo decenas de producciones de todos los géneros y procedencias.

El acto de inauguración tendrá lugar hoy en la Sala Capitol de Santiago. Será de la mano del artista sonoro e investigador multidisciplinar, Elías Merino, quien revolucionará la conocida sala de conciertos con su impactante show audiovisual, Synspecies.

Tras la inauguración arrancará una semana repleta de actividades culturales de todo tipo. Desde la proyección de las películas que participan en los diferentes concursos del ciclo y que se presentarán de forma presencial tanto en el Teatro Principal como en la sala Numax, hasta las múltiples producciones que ofrecerá el festival a través de la plataforma online Filmin.

De entre todos estos filmes destacan varias producciones que se podrán ver por primera vez en Curtocrcuíto. Este es el caso de Untitled, un trabajo de Takashi Makino que se estrenará a nivel mundial en el ciclo, o el estreno nacional en 4K de la copia restaurada de Out of the Blue, una película de culto de Dennis Hopper. ECG