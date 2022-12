24 horas de Compostela

MUESTRAS. La Galería Trinta (rúa da Virxe da Cerca, 24) inaugurará esta tarde, a las 20.00 horas, la exposición Commuting Time de Manuel Sáiz. Para realizar esta muestra, este artista tuvo que viajar diariamente durante todo un mes desde Santiago a Barcelona y viceversa, con el objetivo de que dos personas mantuviesen una conversación gracias a él, haciendo de la exposición un experimento único. Una vez finalizada la conversación, Sáiz contó lo siguiente: “Todas las actividades extremas, las que cansan, las que sorprenden, las que agotan, dejan caer en la mente la idea de que uno puede morir en el intento, de que se puede morir, probablemente a causa de la idea recurrente de que lo que se está haciendo quizá sea malo para la salud. Alimentación, sueño, falta de ejercicio físico. Ayer, al llegar al rodaje, me preguntaron que cómo me sentía... «Bien, ya acabando”. Digo eso, y todavía quedan 1.900 kilómetros que recorrer, ir y volver, lo que hubiera sido la perspectiva de un gran viaje en condiciones normales. Mi compañeroRobert me confirmó que el proyecto también había sido una experiencia para él. Como dice su última intervención en la grabación: «Dejar la vida completamente a un lado para hacer arte en su totalidad es, de hecho, la verdadera identificación del arte y la vida». Mañana tengo que coger de nuevo el tren, para ir a Barcelona para la inauguración. ¿Será distinto el viaje? Por lo menos ya no tengo que rodar por la noche, el resultado de la noche no depende de mi performance”.

Esta alocada muestra estará disponible en la Galería Trinta hasta el próximo lunes en horario de 12.30 a 14.30 y de 17.30 a 20.30 horas.