24 horas de Compostela

espectáculo. Dos actrices y un actor trazan en escena el mapa de incendios provocados, a lo largo de los últimos años, en los bosques y montes de Galicia. En su investigación, descubren dos sucesos que tuvieron lugar en la comarca coruñesa de Ordes, alejados en el tiempo, pero conectados entre sí por el fuego y lo ritual: los estudios etnográficos del antropólogo danés Gustav Henningsen en la década de los 60 y la ruta incendiaria de una ganadera en el verano de 2016. A través de las posibilidades que la memoria colectiva y el teatro-documento ofrecen a la hora de construir una ficción teatral, Relato para un incendio pone en escena testimonios, documentos, imágenes, relatos, voces, personajes, situaciones y hechos verídicos que conectan con la brujería, los juicios contra pirómanos e incendiarios, la forma en que convivimos con nuestro entorno natural, los exorcismos en el Santuario do Corpiño de Lalín, la antropología y la tradición oral y escrita. Es una obra de Ernesto Is, titulado superior en dramaturgia por la ESAD de Galicia, que anteriormente se forma como realizador y productor audiovisual. Amplía su formación con diversos cursos y talleres impartidos por Alfredo Sanzol, Paula Carballeira, Antonio Rojano, Bárbara Colio o Sergio Blanco, entre otros profesionales de la escena. Además de su faceta de dramaturgo, trabaja como narrador oral y docente de teatro y escritura dramática. Miembro del consejo de redacción de la Revista Galega de Teatro, colabora habitualmente con el programa Zigzag Diario de la Televisión de Galicia y con la revista de ocio cultural A Movida. En el año 2016 gana (ex aequo) el Premio Abrente de la MIT de Ribadavia con la obra Fendas. En 2017 obtiene el Premio Rafael Dieste de Textos Teatrales de la Diputación de Coruña con Despois das ondas. Vuelve a ganar el Premio Abrente con Profetas en la edición de 2021. Participó en el VI Programa de Dramaturgias Actuales del INAEM (2017) con El hombre que soñaba con elefantes en las estrellas. En 2018 forma parte del grupo para la escritura teatral del Centro Dramático Galego, coordinado por Manuel Lourenzo, con el desarrollo del texto Onde veñen morrer as baleas. En 2020, los teatros de Bilbao, Donostia y Vitoria seleccionaron su proyecto Canciones amarillas para flores tristes para participar en el programa Antzerkigintza Berriak. En 2021, escribe la pieza de teatro documental Relato para un incendio gracias a la primera beca de dramaturgia y creación del Agadic, y esta tarde, a las 20.00h, se podrá disfrutar en el Salón Teatro.