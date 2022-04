24 horas de Compostela

MÚSICA O Teatro Principal acolle mañá un novo concerto da Banda Municipal no que contará coa colaboración da Asociación de Amigos da Ópera de Santiago de Compostela. Ambas agrupacións suman sinerxías nun programa de música lírica protagonizado pola voz soprano solista de Mar Morán, de recoñecida traxectoria internacional, baixo a batuta do director da BMSC David Fiuza. No marco do Ciclo II Rutas e Sinfonías da temporada 2021-2022 Camiños Sonoros, a Banda de Música Municipal de Santiago ofrecerá o próximo domingo 24 de abril ás 12:00 h no Teatro Principal, o espectáculo O camiño da lírica que contará coa soprano solista de Mar Morán, premiada na última edición do Concurso de Canto que organiza a Asociación de Amigos da Ópera. A primeira parte do programa, con música de ópera, céntrase na figura de Verdi, con famosas arias e recitativos de Rigoletto e de La Traviata, intercalándose con coñecidos fragmentos instrumentais.

Na segunda parte o programa céntrase na zarzuela, e abrangue un espectro cronolóxico de amplitude, interpretando romanzas e partes orquestrais dende Barbieri (década de 1850) pasando por Chapí a comezos do século XX e chegando a coñecidos fragmentos de Amadeo Vives (1923) ou Pablo Sorozábal (1936). A Banda Municipal de Santiago é unha das máis antigas de Galicia, xa que nace en 1848 como agrupación de afeccionados ata que en 1876, en mans do Concello, comeza a profesionalizarse. As súas actividades máis importantes eran os concertos, denominados paseos, as festas da cidade, as procesións de Semana Santa e os seus concertos, no Principal. ECG