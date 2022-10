cine El Cineclube de Compostela continúa a reflexionar sobre el trabajo crítico de Jean-Luc Godard con la proyección, esta tarde, de O home do Oeste (Man of the West, EUA, 1958), dirigida por Anthony Mann, que fue uno de los últimos westerns de Gary Cooper. Frente a la opinión de la crítica americana del momento, Godard reivindicó este título como el mejor film del año. La sesión tendrá lugar en el CS O Pichel (Santa Clara, 21) a partir de las 21.30 horas.

El antiguo bandido Link Jones, ahora un hombre honrado y respetado, viaja desde su aldea a Texas para contratar un maestro para la escuela. El tren es asaltado en una parada en el camino, y marcha dejando en tierra a Jones, al estafador Sam Beasley y a la cantante de salón Billie Ellis. Solos en mitad de la nada, comienzan a caminar hasta llegar a un lugar que Link conoce bien: la granja donde vivió otrora, pero esta no se encuentra vacía, y Jones tendrá que enfrentarse a su pasado.

Película rechazada por la crítica americana en su momento, Jean-Luc Godard reivindicó con entusiasmo en una crítica la maestría de su realizador. El tiempo le daría la razón, reivindicando cada vez más este título como un film de culto, y colocándolo entre los mejores, si no el mejor, de la filmografía de Mann.

Nado en Sano Diego en 1906 como Emil Anton Bundesmann, Anthony Mann comenzó en los años 20 su carrera en el mundo del espectáculo como actor. Depués sería director de casting, realizaría pruebas de cámara y, a través de Paramount, sería asistente de director. Al mismo tiempo se inició como director, primero en televisión y finalmente en la gran pantalla con Dr. Broadway (1942).