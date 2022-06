24 horas de compostela

RUTA. Javier Sánchez-Agustino Mariño, presidente de la Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, anunció que el próximo jueves 16 de junio se presentará en el Teatro Principal de Santiago la proyección del documental Ruta Xacobea do mar de Arousa e Ulla, vivencias. A orixe do Camiño de Santiago. Participará en el acto Javier Sierra Albert, Premio Planeta 2017, y una vez finalizado se ofrecerá un aperitivo a los asistentes. redacción