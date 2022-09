24 horas de Compostela

exposiciones. La Galería de Arte Trinta (rúa da Virxe da Cerca, nº24) recibe esta tarde al pintor Din Matamoro para inaugurar la exposición El peso de la luz, a partir de las 20.00 horas. Sobre la muestra, el autor señala que “la pintura hay que experimentarla, contemplarla, tenerla delante. ¿Por qué conformarse con su imagen en una pantalla o publicación? Me gustan las diferentes intensidades que transmiten las capas de color. Los pintores son cocineros de la materia. Para disfrutar la pintura hay que tenerla cerca, no es suficiente con las imágenes que nos llegan de lejos, es necesario percibir el calor o el frio que desprende, la huella invisible de su olor, experimentar la densidad, el peso y el volumen, las veladuras, los fundidos entre los colores luz, las intensidades del naranja o el verde, del violeta, del rosa, del amarillo... La pintura es una cuestión de superposiciones y capas, de color sobre el color, de tonos, de matices, de transparencias y luces que a veces entendemos cuando la miramos de lado. No olvidemos que pintar es un acto físico, pues se trabaja con la materia, una materia que puede ser luz o extensión de luz coloreada, o luz que es materia”.