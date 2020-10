24 horas de compostela

Música. La Banda de Música de Santiago no descansa. Hoy, los músicos de la agrupación se aliarán con el virtuoso trompetista Esteban Batallán para ofrecer un concierto único. Con este tipo de iniciativas la banda busca diversificar su música, ofreciendo repertorios que alcancen al mayor público posible y que hagan de la agrupación un conjunto único y respetado en la ciudad. Así, el recital, que está programado para las 20.00 horas, tendrá lugar en el Auditorio de Galicia y recogerá una buena cantidad de piezas, entre ellas Horns of my Soul, del compositor Enrique Crespo. ECG