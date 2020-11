24 horas de compostela

la mejor La oficina de Correos del barrio de Conxo obtuvo el Premio a la Excelencia, lo que supone haberse convertido en la mejor oficina de Correos en su categoría de todo el noroeste peninsular. Este centro de trabajo, ubicado en la calle García Prieto, número 12, competía con otros 135 despachos postales que prestan servicio a los ciudadanos de diferentes localidades de Galicia, Asturias y Castilla y León. En las instalaciones de Conxo trabajan a diario siete empleados, a los que Correos desea felicitar por su empeño en prestar un servicio de calidad para todos los ciudadanos. Este premio sirve para identificar las unidades excelentes y reconocer a su personal, que día a día trabaja en equipo para ofrecer a los usuarios la mejor calidad de servicio. La directora de la Oficina, Flor Orgeira, destaca que el galardón reconoce el trabajo bien hecho: “Este premio conseguímolo grazas ao traballo en equipo. Estou moi

contenta co labor que realizan os meus compañeiros e e compañeiras cada día, para atender aos cidadáns do barrio e do resto da cidade, da mellor maneira posible”.