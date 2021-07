24 horas de compostela

32 PEZAS Afundación acolle ata o vindeiro 7 de xaneiro de 2022 a mostra Mirar de novo. A muller contra o tempo no Centro Obra Social Abanca de Santiago (praza de Cervantes) no marco da celebración do Xacobeo. Onte, na presentación, estiveron presentes o presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet; a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro; e o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo. Escotet subliñou que esta “é unha proposta diferente que trata de trasladar ao observador algunhas reflexións importantes. Por un lado, repensa a mirada tradicional sobre a historia da arte marcada por unha visión excluínte das mulleres na súa vertente activa como creadoras. Asemade, reivindica o xusto espazo para estar artistas invisibilizadas, celebrando a tendencia de cambio que, no noso presente, permitiu que exista unha maior presenza feminina, como o demostran os grandes nomes aquí incluídos”.

Nava Castro, pola súa banda, salientou que “proxectos coma este poñen en primeiro plano estas creadoras”. E Bugallo lembrou “a magnitude do talento perdido ao longo de miles de anos, por estar a muller escurecida tanto tempo ou as súas obras mal atribuídas, porque non podían asinalas”.

Baixo o comisariado dos especialistas en arte David Barro e Diego Cascón Castro, coa supervisión e elaboración do texto analítico do catálogo da experta e crítica de arte Mónica Maneiro, seleccionáronse un total de 32 pezas realizadas por 29 artistas, mulleres todas elas, de entre as obras pertencentes ás coleccións de arte Abanca e Afundación, aos que se suman creacións procedentes doutros museos de prestixio.