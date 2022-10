24 horas de Compostela

clásicos. Show Must Go On presenta Queen for Kids, un espectáculo para toda la familia donde pequeños y grandes tendrán la oportunidad de disfrutar de un espectáculo con música en directo, animación, juegos y muchas sorpresas más... “Vive un concierto de Queen como nunca antes lo habías visto”. Entre juegos, risas y mucha animación la banda interpretará los grandes éxitos de Queen, como son Bohemian Rhapsody, Love of my Life, We are the Champions, We will Rock You, I wan´t to break free y muchos más. Serán 90 minutos de música y animación para toda la familia, que se podrán disfrutar esta tarde en el Teatro del Colegio La Salle, a partir de las 18.00 horas, por un precio de 12 euros.