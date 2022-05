CONGRESO. A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en funcións, Ángeles Vázquez, animou onte aos axentes inmobiliarios a seguir colaborando coa Xunta en materia residencial e subliñou que están chamados a ser unha “peza clave” para que Galicia aproveite ao máximo a oportunidade única que ofrecen a trintena de axudas previstas neste eido en 2022. Durante a súa intervención na clausura do III Congreso inmobiliario de Galicia, organizado pola Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin) en Santiago de Compostela, a responsable autonómica lembrou que esa cooperación estreita entre a Xunta e os profesionais do sector reflíctese desde hai tempo no traballo que realizan como parte do Observatorio da vivenda de Galicia, organismo para o intercambio de ideas e experiencias, e máis recentemente no Pacto social pola vivenda 2021-2025, a folla de ruta a seguir a medio prazo nesta materia.Tras lembrar que máis do 80 % das medidas incluídas no pacto están xa en execución, Ángeles Vázquez subliñou que o obxectivo é seguir poñendo en marcha outras novas a curto prazo. ecg