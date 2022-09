24 horas de Compostela

Esta tarde arranca el Festival Maré 2022 en el Auditorio de Galicia (Avenida do Burgo das Nacións) con el gran concierto de Capercaillie y la Real Filharmonía de Galicia, a partir de las 20.30 horas.

Capercaillie es una banda de música tradicional de Escocia, fundada en los años ochenta por Donald Shaw y liderada por Karen Matheson. Grabó su primer álbum de estudio, Cascade, en 1984. Su sencillo Coisich A Ruin de 1992, de su disco A Prince Among Islands, fue la primera canción en gaélico escocés que entró en la lista de los 40 mejores sencillos del Reino Unido, ocupando el puesto 39.​Otro de sus sencillos, Ailein Duinn, alcanzó el puesto 65.​ Además, el álbum Secret People quedó en el puesto 40 y To the Moon en el puesto 41.​ Este grupo ha popularizado así canciones y melodías tradicionales gaélicas con modernas técnicas de producción, mezclando a menudo letras tradicionales con instrumentación eléctrica moderna. Desde sus inicios Karen y Donald (casados en la actualidad) han estado al frente de la banda acompañados por varios intérpretes de instrumentos tradicionales y modernos del folclore celta, habiendo pequeños cambios a lo largo del tiempo.

Por otro lado, se contará con “producto de la casa” con la Real Filharmonía de Galicia, dirigida como de costumbre por Paul Daniel. Con estas actuaciones se da el pistoletazo de salida al Festival Maré, que se prolongará hasta este domingo con varias actuaciones musicales y espectáculos teatrales cada día.