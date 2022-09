24 horas de Compostela

Esta tarde, a las 20.30 horas, el Auditorio de Galicia recibe al humorista Goyo Jiménez para presentar la tercera edición de su espectáculo Aiguantulivinamerica.

Goyo Jiménez es un creador artístico conocido por colaborar en diferentes programas de televisión pero, sobre todo, por su faceta como cómico o monologuista de stand up comedy, acumulando una vasta trayectoria profesional, académica y personal. Inicio su carrera en el teatro, contando con amplio currículum, y más tarde llegó a la televisión colaborando con numerosos programas de éxito. También ha pasado por el cine, en películas como Torrente 4, Última Voluntad o El pregón, y actualmente con el programa de radio Más de Uno, de Onda Cero.

En esta ocasión, ofrecerá su show Aiguantulivinamerica 3, que el artista introduce de la siguiente forma: “Amigas, amigos, amigues... Yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño y es que anoche cené fuerte y luego, claro, estuve dando vueltas en la cama por culpa de la pesadez de estómago y del reflujo porque, además, no tenia la almohada adecuada y... Pero esto ahora no viene a cuento y, además, me voy del tema. Yo tengo un sueño y es que, algún día, nuestras vidas sean igual de emocionantes, glamurosas y profundas que las de los americanos, y que, mientras ese día llega, podamos seguir partiéndonos la caja juntos en teatros, auditorios y salas polivalentes, adecuadamente equipadas, a costa de reírnos de nuestras diferencias y similitudes. Yo tengo un sueño y es que, pese a a haberos hecho reír ya hasta la extenuación con Aiguantulivinamérica 1 y Aiguantulivinamérica 2, pueda ahora destrozar vuestros órganos internos por culpa de las carcajadas que os provoque con Aiguantulivinamérica 3 y seguir, además, acumulando cantidades indecentes de dinero como recompensa. Yo tengo un sueño y es que, pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, sigamos riendo juntos, hasta alcanzar el éxtasis, con el final de esta trilogía americana. Con todos vosotros... Aiguantulivinamérica 3”.