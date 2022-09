24 horas de Compostela

arte. La Asociación Área Empresarial do Tambre (AAET) arrancó septiembre con una nueva exposición pictórica a cargo de la artista lucense Carmen Prado. La muestra En clave (feminina) está abierta al público hasta este viernes, en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Se recomienda avisar de la visita en el teléfono 981 55 28 50. La exposición está compuesta por 50 pinturas que tienen como eje central el mundo femenino y que cautivan al espectador gracias al poder del color, la fuerza de la composición y la expresividad de sus rostros. Son pinturas realizadas en acrílico sobre lienzo en formato medio-grande (dos obras de 116x89 cm, otras dos de 81x100 cm, entre 13-15 de 73x92 cm, y alrededor de 30 cuadros de la serie Pequeñitos de 27x35 cm que compondrán varios collages). La feminidad de sus figuras surge al exagerar sus trazos: ojos tremendamente grandes, narices imposibles, labios que se salen del rostro o cuellos anchos que no sujetarían una cabeza real. En general, Carmen Prado comenta que no pinta figuras que puedan existir, mientras quiere que transmitan sentimientos reales, como felicidad, pena, melancolía, rencor, miedo, envidia... “Rara vez penso o que vou pintar, póñome diante do lenzo e van xurdindo os trazos e ao final sae unha figura feminina ou case feminina”, explica la autora.