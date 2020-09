24 horas de compostela

curso El departamento de Educación y Acción Cultural del Museo do Pobo Galego organiza el próximo miércoles, día 30, un curso online gratuito impartido por la terapeuta ocupacional y enfermera, Beatriz Rey, y la educadora del Museo do Pobo Galego, Carme Campo, ambas coautoras de la guía Activando a memoria desde o Museo do Pobo Galego. Bajo el título O folclore como recurso na estimulación cognitiva, la iniciativa recurre al al baile y danza tradicionales para estimular a las personas con deterioro cognitivo. El curso tendrá lugar entre las 19.00 y las 20.00 horas y está dirigido principalmente a personas con familiares que sufran diferentes grados de patologías como demencia o alzhéimer. El curso se desarrollará por la plataforma zoom y para participar en el mismo es necesario inscribirse a través del correo correo electrónico servizosdeac@museodopobo.gal. REDACCIÓN