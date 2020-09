24 horas de compostela

Camino. La Asociación de Concellos do Camiño Inglés y la Universidad da Coruña firmaron ayer un convenio de colaboración para la realización de un estudio sociocultural, económico, medioambiental e institucional que identifique los elementos más relevantes del la Ruta Inglesa de cara a llevar a cabo acciones concretas que afiancen su sostenibilidad. En este sentido, el presidente de la asociación, Manuel Mirás, destacó la importancia de este trabajo que permitirá “coñecer as nosas fortalezas e debilidades, pero tamén as oportunidades que se nos presentan de cara ao futuro”. Por su parte, Julio Abade, rector de la Universidade da Coruña, señaló que se trata del primer convenio que se firma por el profesorado de Turismo, una titulación recientemente incorporada a la UDC. “Espero que o traballo sexa unha ferramenta moi válida para que os concellos por onde pasa o Camiño Inglés poidan planificar o seu futuro”, concluyó el rector.