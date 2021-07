24 horas de Compostela

Santiago. Nova cita co festival Go!Go!Zo! Xacobeo 21-22 hoxe no Monte do Gozo, co concerto múltiple organizado por A Casa do Rock, dedicado a novos talentos composteláns. Haberá cinco grupos de iniciación que subirán ao escenario a partir das nove e media da noite. O primeiro será Rockaina, composto por alumnos e antigos alumnos de A Casa do Rock. Na súa actuación, segundo indicou o centro compostelán, “as súas propias cancións mesturaranse con versións de grandes grupos de Rock & Roll”. A continuación, será a quenda dos músicos máis novos deste evento, The Ages, que ofrecerá dúas das súas tres cancións propias, así como unha portada do mítico Sweet Dreams de Eurythimics. Seguiranlles LauroCracia, que interpretarán seis temas que variarán desde Song 2 de Blur ata Un beso e unha flor de Nino Bravo. O cuarto grupo desta primeira sesión de Combos de A Casa do Rock será 5 Scraped, que traerán versións de coñecidas cancións. Rematará coa banda Fly Away, que repasarán éxitos coñecidos. A entrada é gratuíta. A. Oca