24 horas de Compostela

#2Pilgrims Redrum Teatro estreará o 21 de xullo no marco da Mostra Internacional de Ribadavia a súa nova produción: #2Pilgrims. A obra, que forma parte do programa O teu Xacobeo, está protagonizada por Sheyla Fariña e Guillermo Carbajo. O espectáculo preséntase como unha comedia con grandes doses de absurdo que ten como obxectivo achegarlle a través do humor ao público adolescente unha fonda reflexión sobre as novas masculinidades. Trátase dunha obra que nace “da necesidade de encher un oco no teatro con espectáculos dirixidos ás novas xeracións” que poñan o foco “na reflexión sobre a igualdade”. ECG