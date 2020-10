24 horas de compostela

CINE. La Semana de Cine Euroárabe se ha visto obligada a modificar su programación debido a las nuevas medidas impuestas desde el Gobierno. En este sentido, la proyección prevista para ayer, en la que el público podría disfrutar de It must be heaven, finalmente será trasladada al día 31 de este mes. Por su parte, para hoy está previsto que el director del ciclo y presidente de la Fundación Araguaney-Puente de Culturas, Ghaleb Jaber Martínez, inaugure el programa de esta edición de Amal. Acto seguido, se procederá a la proyección del documental Gaza, a las 19.00 horas, en el Teatro Principal. redacción