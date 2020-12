250 años del nacimiento de José Rodríguez González, catedrático de la Universidad de Santiago, y a quien puede considerarse el primer científico gallego

Carmen Villanueva Pérez

José Ángel Docobo Durántez

Si, por razones de sobra conocidas, incluso la conmemoración este año, del 250 aniversario del nacimiento de Ludwig Van Beethoven, brilla mucho menos de lo que correspondería a la importancia del maestro de Bonn. ¿Quién iba a recordar a un científico ilustrado de nombre José Rodríguez, nacido el mismo año en una pequeña aldea, cercana a Lalín, considerada por algunos el centro geográfico de Galicia.

Nació en Bermés en octubre de 1770 en una familia de agricultores y en tierras pertenecientes al Condado de Lemos. Niño espabilado e inquieto, su padrino cura de Donramiro, debió enseñarle las primeras letras y animar su curiosidad, contrajo la viruela a la que sobrevivió, con cicatrices en el rostro, pero no todo el mundo tenía la misma suerte en esos tiempos. Con 10 años llega a Monforte, a su salida en 1787, Bernardo Casanova maestro de mayores y menores del Seminario afirma que “asistió a mi aula con toda puntualidad y aprovechamiento... “. La siguiente etapa de su formación transcurre en Santiago de Compostela, manteista y colegial de San Jerónimo, su familia esperaba que siguiera la carrera eclesiástica. Estudia Filosofía y Teología, pero también, en palabras de Francisco Javier, sobrino y primer biógrafo.“(...) se dedicaba a la música, al baile, a la historia natural y además por gusto y pasión sin maestros (...)se dedicó a las matemáticas puras y aplicadas...” Nunca llegará a ser cura, pero el curso 1798-99 era profesor sustituto de Matemáticas en esa Universidad y en 1801 obtiene la Cátedra.

En este tiempo ha conocido e intimado con la intelectualidad ilustrada de la ciudad, que sería esencial para configurar su pensamiento, ideología y amistades para toda la vida. Protegido de Pedro Antonio Sánchez, rico canónigo, uno de los fundadores de la Sociedad Económica de Amigos del País, asiste a las tertulias de la rebotica de Julian Suarez Freire, lugar de reunión de la minoría liberal de la ciudad, citada por Emilia Pardo Bazán en “El cisne de Vilamorta”.

En la Universidad santiaguesa no existían estudios de ciencias, enseñaba Matemáticas a los futuros médicos, esto no debía ser suficiente para colmar sus inquietudes y ansias de conocimiento y ya en 1802 pide permiso para ir a Francia a “formarse en los ramos científicos”, debe contar con la ayuda económica de Pedro Antonio y el consejo de Julian, su gran amigo y futuro heredero.

Sale al año siguiente y el 27 de junio de 1803 escribe a Julian desde Bayona “tengo embarcados los generos pedidos y el paquete de libros ....” Va camino de París, allí estará tres años, estudiando y trabajando en las grandes Instituciones Científicas del país y con los más insignes de su tiempo, Laplace, Mechain, Biot, Arago, Delambre y tantos otros, además enviará desde Francia productos químicos (drogas les llamaban en esa época) para la botica de Julian, libros para él y otros profesores, también para la Biblioteca de la Universidad, contribuyendo a traer nuevos aires a la institución.

En una carta al Rector de 3 de noviembre de ese año dice “Me aprovecho del regreso de un Paysano nuestro a esa afin de poder remitir y tener el honor a VSS. la Obra de fisica de Haüy, para que depositada en la Biblioteca de la Universidad, sirva de instrucción pública a los jóvenes que principian a tomar gusto a esta amable Ciencia presentado bajo el aspecto y estado de perfección en que se halla en el día” aquí se refleja una de sus grandes preocupaciones, dar a conocer el conocimiento científico europeo a sus compatriotas.

Más tarde en su segunda estancia en París entre 1817 y 1819 será el encargado de comprar excelentes instrumentos científicos para el Gabinete de Física y para la realización, por parte de Domingo Fontán, antiguo alumno suyo, de la magnífica Carta Geográfica de Galicia finalizada en 1834. El 2 de diciembre de 1817 escribió a Julian “Por fin el 27 del mes pasado salieron para Bayona los cajones con los intrumentos para la Universidad, encargo que me ha molido hasta el ultimo extremo”y el 12 de mayo de 1818 indica al mismo que “Hoy mismo salieron de aquí para Bayona los cajones de instrumentos destinados al Amigo y Sr Fontán: en ellos va el paquete de libros que Vd me ha encargado para el Sr. Pedralbes ...”

A principios del XIX se estaba intentando establecer un Sistema Universal de medidas, Francia aboga por el Sistema Métrico, y para definir el metro necesitan fijar y medir un meridiano, el de París por supuesto, ya se han hecho expediciones previas, pero consideran necesario cuantificar también, el pequeño arco entre Barcelona y Formentera. Por recomendación del Bureau des Longitudes, Rodríguez es nombrado Comisionado por el gobierno español y en septiembre de 1806 llega a Barcelona, proveniente de París, junto con dos miembros del mismo, Jean Baptiste Biot y François Arago, el primero sabio ya reconocido y el segundo, un joven de 20 años que tendría posteriormente una carrera brillantísma. Se les unirá en Valencia José Chaix, el otro Comisionado.

Pasaron dos años entre la costa mediterránea y Baleares eligiendo vértices para sus triangulaciones, manteniendo faroles encendidos, haciendo medidas, ... Julio Verne en Aventura de dos rusos y dos ingleses dice “El astrónomo Rodríguez se instala sobre uno de los picos de la isla y allí mantiene los faroles encendidos, mientras que los sabios franceses vivían bajo la tienda de campaña, a más de cien millas de allí, en el medio del desierto de Las Palmeras”

En el verano de 1808 acabaron su trabajo y comienza la guerra entre los dos países, que casi acaba con la vida de Arago al que hay que proteger de la ira del pueblo; confinado en el castillo de Bellver en Mallorca será su amigo Rodríguez de gran ayuda, como él mismo reconoce muchos años después en sus Historias de mi juventud.“Solo el Sr. Rodríguez se atrevía a venir a visitarme en pleno día y traerme todo el consuelo que podía”

Aunque, siempre será Francia su referente científico y donde tiene amigos con los que mantedrá contacto hasta el final de su vida, como se deduce de las actas de la sesión del Bureau del 29 de mayo de 1822 “Recibimos una carta del Sr. Rodríguez (...) se está preparando para venir pronto a París”, desea conocer también los avances realizados en otros países y en noviembre de 1809 es Comisionado a Inglaterra “para investigar los Establecimientos Científicos de aquella nación y en particular los destinados a la práctica y enseñanza de la Astronomía y sus aplicaciones a la Geografía y Navegación”, el 30 de mayo de 1810 le dice por carta a Arago que “se disponen a medir una meridiana y una carta general de Inglaterra”, allí se relacionará con miembros de la Royal Society. El insigne matemático José Mendoza Ríos, presentará el 4 de junio de 1812 ante esa institución la única publicación conservada de Rodríguez hasta hace pocos años: Observations on the measurement of three degrees of the Meridian, conducted in England by Lieutenant Colonel Willian Mudge. En dicha contribución censura los métodos de cálculo empleados por el teniente coronel Mudge y descubre los errores que afectan a una triangulación geodésica que llevó a considerar la Tierra achatada por el ecuador.

En julio ya está de vuelta en Santiago, ha tenido conocimiento de que la Universidad ha sacado a concurso su cátedra de Matemáticas Sublimes, aduciendo la larga ausencia de su propietario. El día 20 se dirige por carta al decano y (...) pide a Vd se sirva participar a los señores del Claustro, que después de haber sido empleado por el Gobierno, así en España como en Inglaterra, en varias comisiones científicas (...) Acaba por fin de regresar a esta ciudad con ánimo de continuar regentando su cátedra (...)

Dice Domingo Fontán en su autobiografía que “En el estudio de las Matemáticas tuve la dicha de oír en dos años las lecciones del sabio y eminente profesor Don José Rodríguez, compañero de los célebres Biot y Arago, juntamente con Don José Chaix en las operaciones (de la medida) de la meridiana desde Barcelona hasta Formentera (...).

Esos dos años corresponden a los cursos 1812-13 y 1813-14, los últimos que Rodríguez como profesor en Santiago, pues el 4 de octubre de 1814 escribe desde Madrid al Rector para informarle de la Orden de S.M. que le otorga una nueva Comisión de estudios “El Rey se ha servido conceder a Vm el permiso que ha solicitado por dos años para pasar a Alemania a fin de perfeccionarse en las ciencias naturales, y principalmente en la Mineralogia; para esto debera Vm pasar a la Escuela de Minas de Freyberg en Sajonia y examinar los establecimientos de minas de aquel pais y del Hartz (...)

El 5 de octubre sale hacia Sajonia, en la actualidad un viaje de 2300 km rápido y cómodo si lo comparamos con los que se realizaban en diligencias de principios del XIX. El 30 de junio de 1803 había escrito a su amigo Julian desde Burdeos “(...) despues de llegar a esta a las 10 de la mañana sumamente fatigado por los excesivos calores y polvoreda de los malos caminos de Bayona (...)”. De camino a Freiberg pasaría por París donde conocería por boca de sus amigos del Bureau, del College de Francia y de la Academie de Sciences las últimas novedades científicas,

En esa famosa Escuela de Minas estudió con Abraham Werner, y aquí debió comenzar su pasión por la mineralogía que no le abandonaría el resto de su vida. Mariano Ledesma, músico y compañero Diputado, escribió desde Madrid al prior del Escorial el 22 de septiembre de 1821 “ El día 25 de agosto pasado salió de aquí para el Escorial El Diputado de Cortes, Dn José Rodriguez Profesor de Astronomía Director de este Observatorio, un sabio en Mineralogía e igualmente que en Botánica. (...) y nada se ha vuelto a saber de él (...). Salió en un caballo con dos mudas de ropas, y un morral o saco con varios instrumentos para hacer una incursión por esos montes del Escorial en el ramo de la Mineralogía (...)

El 1 de enero de 1817 escribe desde Gotinga al Rector y Claustro de la Universidad “A mediados del último verano he abandonado la Sajonia, con animo de ver otros establecimientos de la Alemania y de venir a pasar el invierno a esta célebre universidad de Gotinga”. En el Observatorio de Astronomía estudiará con Carl Friedrich Gauss, uno de los grandes matemáticos de todos los tiempos y publicará un artículo en alemán titulado “Sobre las proporciones del esferoide terrestre”, Gauss escribió el 23 de diciembre de 1816 al editor pidiéndole un ejemplar para Rodríguez “pués se irá pronto”.

El 3 de junio de 1817 ya estaba en París, y de allí partió la primavera de 1819 hacia Madrid para hacerse cargo de la cátedra de Astronomía en el Observatorio, el 29 de mayo de 1819 escribe a Julian “acabo de llegar a estos Madriles del Rey, después de un mes de viaje, habiéndome detenido algo en las Provincias de la Vizcaya con el objeto de visitar sus ricas minas” Durante aquellos años, además de su labor como compromisario de la Universidad y su dedicación al estudio de la Cristalografía con René Just Haüy, pudo ejercer como profesor en el Ateneo des Sciences, aspecto sin documentar todavía. El 12 de mayo de 1818 escribió a Julian que el gobierno le ha pensionado seis meses “Así pues a últimos de mayo o principios de junio, espero salir de aqui atravesar la Suiza por el San Gotard y visitar mineralogicamente parte de la Italia; y si hubiese bastantes dineros hasta el Vesubio”.

Al llegar a Madrid, comienza la penúltima etapa de su vida, renuncia a su cátedra de la Universidad de Santiago y acepta dirigir sin salario adicional el Observatorio Astronómico de Madrid en estado ruinoso desde la Guerra de la Independencia. No conseguirá que se pueda utilizar como tal, el 5 de mayo de 1824 envió desde Santiago un Informe a la Junta de Protección del Museo donde dice “Para satisfacer, pues, á las miras ilustradas de la Junta digo, que en el citado Observatorio no hay hoy día mas Empleado que el Profesor de Astronomía del Museo y un Guardia provisional para impedir roben las maderas y plomos”.

La Gaceta de Madrid de 25 de noviembre de 1819 comunica que “el profesor de Astronomía empezará el 2 de diciembre sus lecciones en una de las salas del Gabinete de Historia Natural”. Imparte cuatro cursos, aunque no llegó a terminar el último. En abril de 1823 los Cien Mil Hijos de San Luis entraron en España para restablecer el régimen absolutista y como todas las personas comprometidas con el régimen liberal, (José Rodríguez fue Diputado por Galicia entre el 1 de julio de 1820 y el 22 de febrero de 1822,) se encontraba en riesgo. Le dice a Julian en carta del 16 de abril de 1823 (...) Así que, yo dentro del termino más breve posible, salgo de aquí con el primer Maragato para nuestra Amable Provincia: (...) Aqui todo el mundo huye de los franchutes y de los malos españoles (...) Tal como indica en su carta, debió salir de Madrid en abril, quedando sus pertenencias a cargo de Manuel Castor González Bibliotecario del Real Museo de Ciencias Naturales, pensaba viajar a Lugo y después seguramente a Santiago.

Del período comprendido entre abril de 1823 y mayo de 1824, no hay huella escrita. Los primeros días de mayo de 1824 está en Compostela y no mucho tiempo después debe salir hacia Portugal, pues el 22 de junio llegó a Oporto. Escribe a Julian desde esa ciudad el 30 de junio, “Luego que me ponga bastante bueno, y fuerte, pienso salir para Coimbra” visita también Lisboa. En esas ciudades, establece contacto con alguno de sus antiguos compañeros Diputados y otros exiliados, pero no queda claro en sus cartas si era esa la razón principal del viaje o si echaba de menos los caminos, sus largos viajes de otro tiempo. El 21 de agosto escribe desde Oporto, vuelve a Galicia “Por fin, acabo de llegar a esta deseada villa, desde Lisboa en el Barco de vapor; el mal de mar y una diarrea me tienen algo débil y incomodado (...)” El 12 de septiembre ya ha llegado a Santiago, sigue enfermo, se conserva una receta médica de ese día.”

A las 7.30 h de la mañana del 30 de septiembre otorga testamento ante notario, “(...) y respecto la enfermedad que me tiene imposibilitado para firmar ruego a uno de dichos testigos que lo ejecute a mi nombre(...)” deja la legítima de sus padres a su hermano Manuel y nombra albacea y heredero a su gran amigo Julian Suarez Freire. Ese mismo día, probablemente en casa de Julian, muere; cumpliría el 20 de octubre 54 años.

Sus pertenencias no serán recuperadas hasta diciembre de 1834 y marzo de 1835, muerto ya Julian. Se ignora el paradero de casi todas ellas, la excepción más reseñable es la colección de Solidos Cristalográficos que Haüy supuestamente le regaló en París y que hoy en dia se conserva en el Museo de Historia Natural de la USC.

La figura humana y científica de José Rodríguez es digna de conocimiento y admiración, no era noble ni hidalgo y tuvo que trabajar duro, de gran genio y carácter según los que le trataron, amigo fiel y servicial, espléndido y protector de su familia, creyente pero muy crítico con aquella Iglesia que mantenía sus privilegios mientras permitía que el pueblo viviera en la miseria e ignorancia, coherente, su vida era reflejo de su pensamiento. Ni era político, ni le gustaba esa actividad, pero gran admirador y defensor de la Constitución de 1812, creía que era su deber contribuir a establecer y sostener un régimen político que pusiera las bases para el desarrollo social, cultural y económico del país, lo que le llevó a las Cortes en el Trienio Liberal.

Como científico, inquieto, incansable, ansioso de adquirir conocimiento y compartirlo con sus compatriotas para de esa forma contribuir al progreso y felicidad de su pais. En el siglo XIX la vanguardia del pensamiento y de la ciencia tenían a Francia, Inglaterra y Alemania como referencia, allí estaban los grandes sabios y hacia allí encaminó sus pasos. Es cierto que tocó muchos campos: matemáticas, geodesia, astronomía, mineralogía, botánica, cristalografía, etc.,e hizo contribuciones que merecen ser recordadas, pero quizás toda su vida fue un niño de Bermés fascinado por tantas maravillas de la naturaleza que se presentaron ante él y no quiso elegir entre ellas.

No hay ninguna duda de que José Rodríguez fue un científico moderno, no constan, seguramente perdidos, sus estudios botánicos, pero sí su trabajo de campo, tanto en Geodesia como en Mineralogía, en el primer caso inspirador de Domingo Fontán y en el segundo, sus incursiones mineralógicas, fueron pioneras de las que años más tarde realizaría Casiano de Prado y Ramón de la Sagra que el 18 de noviembre de 1826 en su Oración inaugural a la cátedra de Geología y Mineralogía de la Habana, lo recuerda como maestro y amigo.

Recientemente, el investigador de la USC vinculado al Observatorio Astronómico, Dr. Iván Fernández, encontró dos artículos de Rodríguez no mencionados antes por sus biógrafos, entre los cuales está Ramón María Aller, y también un texto inédito del matemático de Bermés. Actualmente, Carmen Villanueva, dirigida por José Ángel Docobo, está realizando su Tesis Doctoral sobre está personalidad que merece no ser olvidada.